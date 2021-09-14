Şahan Gökbakar: Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun?

Sosyal medyaya dönüş yapan ve orman yangınları döneminde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar'ın yeni gündemi ise aşı karşıtları...

Aşı karşıtlarının ortaya attığı iddialardan sıkılan Gökbakar bir paylaşım yaptı. Gökbakar koronavirüs aşısına dair iddialarda bulunanları şu sözlerle ti'ye aldı:

"Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim!! Sorumlusu kim bunun??? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de; elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu??? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları...

Not: Göbeğimden aşağısı, vücudumun alt yarısı goril seklinde su an! Uygun olmaz diye onu çekip paylaşmıyorum..."

Pınar Altuğ ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler bu paylaşıma gülerek destek verdi.

