MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar: Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun?

Şahan Gökbakar: Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun?

14.09.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı karşıtlarına her fırsatta tepki gösteren komedyen Şahan Gökbakar son olarak da bir pozunu paylaştı. Gökbakar aşıyla ilgili ortaya atılan iddiaları ti'ye aldı.

Şahan Gökbakar: Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun?

Sosyal medyaya dönüş yapan ve orman yangınları döneminde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar'ın yeni gündemi ise aşı karşıtları...

Aşı karşıtlarının ortaya attığı iddialardan sıkılan Gökbakar bir paylaşım yaptı. Gökbakar koronavirüs aşısına dair iddialarda bulunanları şu sözlerle ti'ye aldı:

"Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim!! Sorumlusu kim bunun??? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de; elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu??? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları...

Ekran Alıntısı

Not: Göbeğimden aşağısı, vücudumun alt yarısı goril seklinde su an! Uygun olmaz diye onu çekip paylaşmıyorum..."

Pınar Altuğ ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler bu paylaşıma gülerek destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Madonna tuvaletten paylaştı! "Kalça nakli mi yaptırdın?"Madonna tuvaletten paylaştı! "Kalça nakli mi yaptırdın?"
PARTNERAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıtAta Demirer'den 'aşk' iddialarına yanıt
Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçtı sonra da...Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçtı sonra da...
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

Seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte oy oranları

İğrenç olay! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı

İğrenç olay! Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

Kerimcan Durmaz 'Kadın' oldu! "Benden güzel ya!"

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Aleyna Tilki kötü haberi böyle verdi: Hasta bebek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.