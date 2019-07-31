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Şahan Gökbakar 'Bu ülke zerre ileri gitmez' diyerek isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından gündemle alakalı yaptığı paylaşımda "Zihniyet değişmeden zerre ileri gitmez bu ülke" diyerek sitem etti. Geçtiğimiz günlerde Kazdağları'nda kesilen ağaçlardan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı'na tepkisini dile getiren Gökbakar, kesilen ormanlara sessiz kalınmasına dayanamadı.

Şahan Gökbakar 'Bu ülke zerre ileri gitmez' diyerek isyan etti

Kazdağları'nda kesilen ağaçlarla ilgili tepkisini dile getiren Şahan Gökbakar, paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü komedyen Gökbakar, Instagram hesabından paylaşım yaparak "Zihniyet değişikliği lazım" dedi.

"ZİHNİYET DEĞİŞMEDEN ZERRE İLERİ GİTMEZ BU ÜLKE"

Gündemi yakından takip eden Şahan Gökbakar, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Zihniyet değişimi olmadan zerre ileri gitmez bu ülke. Gördüğünüz gibi siyasi parti fark etmiyor zihniyet aynı olduktan sonra. Gelen oğlunu atıyor, bir başkası kardeşini atıyor, başkası bacanağını koyuyor. Bazıları kendini başka yere atayıp maaşa bağlıyor. Belediye hizmet etmek değil, rant görüldüğü için... Zihniyet değişikliği lazım topyekün bir zihniyet değişikliği."

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Şahan Gökbakar Tarım ve Orman Bakanlığı'na isyan ettiŞahan Gökbakar Tarım ve Orman Bakanlığı'na isyan etti
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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar kaz dağları

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