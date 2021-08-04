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  4. Şahan Gökbakar: Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum

Şahan Gökbakar: Buraya provokatörler geliyor, bir tanesini gırtlaklıyordum

04.08.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar, kendi evinin de olduğu Marmaris'in Delikli Koy bölgesindeki yangın alanından dikkat çeken bir uyarı yaptı. Canlı yayın yapan Gökbakar, bölgede provokatörler olduğunu ve söndürme çalışmalarını aksattıklarını öne sürdü. Gökbakar, "Garip görünümlü kişiler buraya geliyorlar. Hiç bir şey yapmadıkları gibi buradaki görevlilere de hakaret ediyorlar. Bahçemde garip insanlar dolaşıyor. Az önce bir tanesini gırtlaklıyordum. Jandarma'dan bölgeye ekip göndermesini rica ediyoruz" dedi.

Marmaris'te bir haftadır süren orman yangınından sık sık canlı yayınlar yaparak yetkilileri uyaran Şahan Gökbakar, son olarak alevlerin evinin çevresine ulaştığı bilgisini vermişti. Bölgedeki çalışmaları canlı yayınlanan ve ekiplere yardım eden Gökbakar, açtığı son canlı yayında ise dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Bölgedeki yangın alanında provokatörlerin olduğunu iddia eden Gökbakar şunları söyledi:

"KOMUTANLARA VE İTFAİYECİLERE HAKARET EDİYORLAR"

"Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu. Tipleri çok değişik. Lütfen bana inanın. Botlara doluşup geliyorlar. Yangına müdahale edeceklermiş gibi ağaçlık alanda dolaşıyorlar ama hiç bir komut dinlemiyorlar. Arka tarafta ateşin üstüne gidiyorlar, kendilerini uyaran itfaiyecilere hakaret ediyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına hakaret ediyorlar. İtfaiyeden 3-4 kişiyi cinnete getirdiler."

"BAHÇEMDE GARİP GARİP KİŞİLER DOLAŞIYOR"

"Biz burada en az 200 kişi mücadele ediyoruz. Bu adamlar burada çalışıp efor sarf eden görevlilerin yemeklerini de yiyorlar. Evimin önündeki iskeleye oturmuş adam yemek yiyor. Yanından geçen bir arkadaşımızın bacanağına vurup bir şeyler söyledi ve küfretti. Bunu görünce nevrim döndü. Bana da hakaret etti. 'Sana kadın eteği giydiririm' falan diye bağırdı. Adamı gırtlaklıyordum. Zaten yangınla uğraşıyoruz bir de provokatörler çıktı. Evimin bahçesinde garip garip kişiler dolaşıyor. Biz 200 kişiyiz daha fazla gönüllüyü de ihtiyaç yok burada. Marmaris jandarması ve emniyetinden rica ediyorum. Buraya asayiş ekipleri gönderin. Kaç kişi telefon da açtı. Yangını söndürtmemeye mi çalışıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Burada sahipsiziz. Daha büyük kavga çıkabilir, az önce de çıktı zaten" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Şahan Gökbakar
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