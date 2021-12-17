MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar’dan çarpıcı faiz indirimi paylaşım

Şahan Gökbakar’dan çarpıcı faiz indirimi paylaşım

17.12.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla faiz indirimi kararına tepki gösterdi. Şahan Gökbakar, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararına ilişkin olarak “Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu” tepkisini dile getirdi.

Şahan Gökbakar’dan çarpıcı faiz indirimi paylaşım

Merkez Bankası, politika faizini bugün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14’e düşürdü. TL’deki erime ve enflasyondaki artışa rağmen banka, faiz indirimlerine devam kararı aldı. Karar sonrası dolarda ve euroda yeni rekorlar geldi.

Şahan Gökbakar’dan Türkiye’ye akın eden Bulgarlar hakkında dikkat çeken paylaşımŞahan Gökbakar’dan Türkiye’ye akın eden Bulgarlar hakkında dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar, faiz indirimi kararına tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, “Pandemi döneminin etkisi dünyada enflasyon oldu. Dünya ülkeleri bu soruna faiz artırarak cevap verdi. Ya dün Norveç Merkez Bankası bile faiz artırdı. Refahın en yüksek olduğu Norveç! Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu! Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

şg

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
İki ünlü isim sahnede göbek attıİki ünlü isim sahnede göbek attı
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı

'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı

Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

AK Parti'den ekonomi açıklaması! "Asla vazgeçmeyeceğiz"

TOBB'dan acil önlem çağrısı

TOBB'dan acil önlem çağrısı

"Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" İmamoğlu yanıtladı!

"Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" İmamoğlu yanıtladı!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı! ''Açıldıkça açıldın''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Olay yorum! ''Gusül abdesti almak farz oldu''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.