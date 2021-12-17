Şahan Gökbakar’dan çarpıcı faiz indirimi paylaşım

Merkez Bankası, politika faizini bugün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14’e düşürdü. TL’deki erime ve enflasyondaki artışa rağmen banka, faiz indirimlerine devam kararı aldı. Karar sonrası dolarda ve euroda yeni rekorlar geldi.

Şahan Gökbakar, faiz indirimi kararına tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, “Pandemi döneminin etkisi dünyada enflasyon oldu. Dünya ülkeleri bu soruna faiz artırarak cevap verdi. Ya dün Norveç Merkez Bankası bile faiz artırdı. Refahın en yüksek olduğu Norveç! Dünya denen gezegende faiz indirimi yapan tek ülke Türkiye oldu! Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?” ifadelerini kullandı.





