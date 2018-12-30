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Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz paylaşımı! 'Yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.12.2018 22:59 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yaptığı esprili paylaşımla Cem Yılmaz'a destek verdi.

Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz paylaşımı! 'Yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar...'

Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar. Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözlerine Cem Yılmaz tepki göstermişti. Cem Yılmaz'a Yılmaz Erdoğan'ın ardından Şahan Gökbakar'dan da destek geldi.

'BOŞ SALONLARDA MISIR YENİP SOHBET EDİLECEK'
Instagram'dan yaptığı esprili bir paylaşımla Cem Yılmaz'a destek veren Şahan Gökbakar, 'Kore’den uçağa bindirmişler geliyormuş. Yeni Cem Yılmaz çıkartması. Mısır sever bir hanım ile Cengiz’in boş salonda kova kova mısır yiyip sohbet etmeleri manidar olmuş! Zira bu gidişle yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar anca boş salonlarda sadece mısır yenip sohbet edilecek gibi duruyor' ifadelerini kullandı.

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PEKİ, NE OLMUŞTU?
Cengiz Semercioğlu bugün Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar ile söyleşi yaptı. Yapımcı-salon işletmecisi krizinin en büyük taraflarından olan Acar konuşmasında Ve bu “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar”... “Onlar film çekmezse çekeni bulacağız” gibi açıklamalar yaptı.

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Cem Yılmaz ise bu sözlerden sonra çileden çıktı. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış!
Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabi...İyi çıkarmalar. Cengiz'i geçiyorum.

Bu cüretkar insanlar göz önünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok....Terbiyesiz!

Ey ahali! Bana, filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştirisi olmayanlara dahil soruyorum, Sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor? Ve utanmadan halkçılık satıyor ! Yap çabuk bileti 15 lira!"

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Şahan Gökbakar Cem Yılmaz

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