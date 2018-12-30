Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz paylaşımı! 'Yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar...'

Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar. Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" sözlerine Cem Yılmaz tepki göstermişti. Cem Yılmaz'a Yılmaz Erdoğan'ın ardından Şahan Gökbakar'dan da destek geldi.

'BOŞ SALONLARDA MISIR YENİP SOHBET EDİLECEK'

Instagram'dan yaptığı esprili bir paylaşımla Cem Yılmaz'a destek veren Şahan Gökbakar, 'Kore’den uçağa bindirmişler geliyormuş. Yeni Cem Yılmaz çıkartması. Mısır sever bir hanım ile Cengiz’in boş salonda kova kova mısır yiyip sohbet etmeleri manidar olmuş! Zira bu gidişle yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar anca boş salonlarda sadece mısır yenip sohbet edilecek gibi duruyor' ifadelerini kullandı.

PEKİ, NE OLMUŞTU?

Cengiz Semercioğlu bugün Mars Grubu'nun Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar ile söyleşi yaptı. Yapımcı-salon işletmecisi krizinin en büyük taraflarından olan Acar konuşmasında Ve bu “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar”... “Onlar film çekmezse çekeni bulacağız” gibi açıklamalar yaptı.