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Şahan Gökbakar'dan doğum günü paylaşımı "40 yaşında adamım..."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 00:14 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, doğum gününde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duygularını anlattı.

Şahan Gökbakar'dan doğum günü paylaşımı "40 yaşında adamım..."

Recep İvedik 6 filmiyle Kasım ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, 39 yaş gününü kutladı. Gökbakar, 40 yaşına adım attığı günde duygularını Instagram hesabından paylaştı.

Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar, "Yaşlanıyoruz be dostlar... 39 yıl geride kalacak bu gece... Bundan böyle en ufak şeye, "kirk yaşında adamım lan ben" diye tepki verebilecegim... örnek: - kalkış için koltugunuzu dik konuma getirip kemerinizi takar mısınız lutfen? - hanfendi kırk yaşında adamım ben... lütfen ama" notunu yazdı.

sahan

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