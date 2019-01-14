MAGAZİN

Şahan Gökbakar'dan Engin Altan Düzyatan sorusuna yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 02:21 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı.

Şahan Gökbakar'dan Engin Altan Düzyatan sorusuna yanıt!

Son filmi Recep İvedik 6'nın hazırlıklarını tamamlayan Şahan Gökbakar, sosyal medyada takipçilerinin sorularına samimi yanıtlar verdi. Gökbakar'a son olarak ailece Avrupa tatiline çıktığı yakın arkadaşı Engin Altan Düzyatan ile ilgili soru da soruldu. Bir takipçisinin 'Engin Altan neyin?' sorusuna ünlü komedyen 'Biraderim' diye yanıt verdi.

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Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi, sinema salonları işletmecisi Mars Grup'la yapımcıların anlaşamaması nedeniyle henüz netlik kazanmadı. Gökbakar ''Şimdi ben sinemaya gideceğim. Aldığım maaş ortada. Tek kişinin fiyatı 28 TL olmuş. Oldu mu bu?' sorusunu ise yaşanan krize atıfta bulunarak cevapladı.

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Şahan Gökbakar, Instagram hesabından bir takipçisinin 'Recep İvedik senin için ne ifade ediyor?' sorusuna 'İyi şekilde canlandırmaya çalıştığım, çok sevilen rekortmen bir film kahramanı' yanıtını verdi.

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Şahan Gökbakar Engin Altan Düzyatan recep ivedik 6

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