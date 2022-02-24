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Şahan Gökbakar'dan Montrö ve Ukrayna mesajı: Atatürk'ün sözünü hiç unutmamalıyız

24.02.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden kriz günler sonra resmi olarak bir savaşa dönüşürken, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi yeniden gündeme geldi. Şahan Gökbakar da Montrö açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gökbakar paylaşımlarında Ukrayna halkının yanında olduğunu ifade ederek "Bugün onların başına gelen, yarın herkesin başına gelebilir" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Montrö ve Ukrayna mesajı: Atatürk'ün sözünü hiç unutmamalıyız

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar "Boğaziçi ve Çanakkale boğazlarının kapatılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Komedyen Şahan Gökbakar da Montrö açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SADIK KALINMALI"

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün olduğu bir fotoğrafıyla Twitter hesabından paylaşım yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı;

"Montrö'ye güçlü bir şekilde sadık kalmalı ve Atatürk'ün bu sözünü hiç unutmamalıyız."

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Ünlü komedyen Twitter paylaşımında "Yanı başımızdaki bu işgal ve savaş, ülkemizi de çok kötü etkileyecek. Rusya açıkca yanında yer almayan herkese hesap kesecek. Buğdaydan tut, petrole birçok temel şeyi Rusyadan ithal eden bir ülkeyiz. Bakalım nasil etkileneceğiz hep beraber yaşayıp göreceğiz. Hakkımızda hayırlısı" notunu da yazdı.

"ONLARIN BAŞINA GELEN, YARIN HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR"

Gökbakar bir sonraki paylaşımında ise Ukrayna halkının yanında olduğu mesajını verdi. Gökbakar, "2022 yılında, dünyanın gözünün önünde, ülkeleri, başka bir ülke tarafından işgal edilen masum Ukrayna halkının yanındayım. Bugün onların başına gelen, yarın herkesin başına gelebilir" ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna Şahan Gökbakar Montrö Boğazlar Sözleşmesi
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