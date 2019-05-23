MAGAZİN

Şahan Gökbakar'dan nostaljik kutlama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 20:06 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'la olan evliliğinin 4'üncü yılını eskilerin diliyle söylenen bir notla kutladı. Gökbakar, "4. sene-i devriyemiz, zevcem ile berhudarız" paylaşımını yaptı.

Şahan Gökbakar'dan nostaljik kutlama!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Selin Gökbakar ile evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor. 2015 yılında dünyaevine giren çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

"ZEVCEM İLE BERHUDARIZ"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ile 4. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Gökbakar, paylaşımına "4. sene-i devriyemiz, zevcem ile berhudarız. 4'ün yanına bir 0 ekleriz inşallah karıcım..." notunu düştü. Ünlü komedyenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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Şahan Gökbakar selin gökbakar

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