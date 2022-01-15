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Şahan Gökbakar'dan tehlike arz eden köpek ırkları için çağrı: Süre uzatılsın

15.01.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, tehlike arz eden köpek ırklarıyla ilgili bir öneride bulundu. Ünlü komedyen tehlikeli ırk olarak kabul edilen köpeklerin kısırlaştırılıp kayıt altına alınması için verilen sürenin uzatılmasını istedi. Gökbakar, "Barınaklar yetersiz. Kısırlaştırma için süre çok az" dedi.

Şahan Gökbakar'dan tehlike arz eden köpek ırkları için çağrı: Süre uzatılsın

Tehlike arz eden türler olarak bilinen Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması için verilen süre 14 Ocak’ta sona erdi.

“HASTA, HAMİLE VE HENÜZ YAVRU OLAN KÖPEKLER VAR”

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kısırlaştırma şartı için de verilen bu sürenin az olduğuna dikkati çekti. "Hasta olan, hamile olan, henüz yavru olan köpekler var. Bir anda olmaz bu işler" diyen Gökbakar, "Süre uzatılsın rica ediyorum" dedi.

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"TEHLİKELİ IRK DİYE BİR ŞEY YOK"

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Tehlikeli ırklarla ilgili bir yasa çıkartıyorsunuz ve bir tarih koyuyorsunuz. Ancak bu tarih çok erken. Barınaklar yetersiz. Kısırlaştırma için süre çok az. Hasta olan, hamile olan, henüz yavru olan köpekler var. Bir anda olmaz bu işler. #14OcakUzatılsın rica ederim.

SHN

Ayrıca tehlikeli ırk diye bir şey de kabul etmiyorum. Ne Dogolar ne Pitbulllar gördük bebek bakan, çocuklara refakat eden. O köpekleri saldırgan hale getiren de insandır. Yetiştirme tarzıyla alakalı yani. Sen insanoğlu olarak daha tehlikelisin aslında, unutma."

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Şahan Gökbakar
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