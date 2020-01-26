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Şahan Gökbakar’dan yardım kolisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

Oyuncu Şahan Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrasında yardıma muhtaç durumdaki depremzedeler için bağışta bulundu.

Şahan Gökbakar’dan yardım kolisi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradan yaptığı paylaşımlarla gündelik hayatına dair dikkat çekici bilgiler veren Gökbakar bu defa Elazığ’daki depremzedelere yaptığı yardımla ilgili bir paylaşımda bulundu. İşte Şahan Gökbakar’ın o satırları:

sahanic-instagram

“Çocuklar icin uyku tulumları koyduk, içlikler, ayakkabılar, polarlar, battaniyeler, kazaklar, bolca erzak, kadın malzemeleri, çoraplar, tulumlar, çocuk eşyaları, bebek bezleri vs. aklımıza ne geldiyse koyduk. Selin Gökbakar emeklerin için minnettarım karıcığım. Efe ve Ela da oyuncaklarından ve kendi eşyalarından yollamak istedi ve elleriyle koliye koydular. Bir de kalplerimizi ve dualarımızı iliştirdik kenarlarına… Kadıköy ve Beşiktaş Belediyeleri’ne ilettik…Allah yardımcınız olsun”

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Şahan Gökbakar, instagram,

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