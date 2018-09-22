Şahan Gökbakar engelli hayranıyla buluştu

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, başrolünü üstlendiği ve çekimleri devam eden "Recep İvedik 6" filminin Karacabey Longozu'ndaki setinde, engelli hayranıyla buluştu.
Doğuştan bedensel engelli 48 yaşındaki Tuğba Yörür, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan aracılığıyla hayranı olduğu Gökbakar ile bir araya geldi. Yörür, film setinde büyük mutluluk yaşadı.
Yörür'e eşlik eden Karacabey Belediye Başkanı Özkan, Şahan Gökbakar'a gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.
Özkan, "Tuğba kardeşimiz, kendisini çok görmek istediğini bize ifade etti. Biz de değerli sanatçımız Şahan Gökbakar'a bunu ilettik. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı. Tuğba kardeşimiz de çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.
Şahan Gökbakar da "Mutlu edebildiysek ne mutlu. Başımızın üstünde yeri var." dedi.
Gökbakar, daha sonra Tuğba Yörür ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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