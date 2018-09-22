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Şahan Gökbakar, engelli hayranıyla film setinde buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 17:27 | Son Güncelleme

BURSA’nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanlarında ‘Recep İvedik 6' filminin çekimlerine devam eden Şahan Gökbakar, sette bedensel engelli hayranıyla buluştu.

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanlarında ‘Recep İvedik 6' filminin çekimlerine devam eden Şahan Gökbakar, sette bedensel engelli hayranıyla buluştu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın isteği üzerine Şahan Gökbakar, doğuştan engelli olan Tuğba Yörür (48) ile film setinde görüştü. ‘Recep İvedik 6’ filminin çekimlerinin yapıldığı sete giden Tuğba Yörür’ün, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğu görüldü. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Tuğba kardeşimiz kendisini çok görmek istediğini ifade etti. Biz de değerli sanatçımız Şahan Gökbakar’a bunu ilettik. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı. Tuğba kardeşimiz de çok mutlu oldu. Bu hassasiyetinden dolayı Şahan Gökbakar’a teşekkür ediyorum” dedi. Şahan Gökbakar da ”Mutlu edebildiysek ne mutlu. Başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullandı. Ziyaretten sonra Şahan Gökbakar doğuştan engelli olan Tuğba Yörür ile fotoğraf çektirdi.

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