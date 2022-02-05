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Şahan Gökbakar kimdir, aslen nereli? Şahan Gökbakar kaç yaşında ve eşi kimdir?

05.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce 'Dikkat Şahan Çıkabilir' programıyla ismini duyuran Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' karakteriyle önemli bir kitle tarafından tanınmıştı. Gökbakar, oyunculuğun yanı sıra senaryo yazarlığı ve yapımcılık da yapıyor. Peki Şahan Gökbakar kimdir, aslen nereli? Şahan Gökbakar kaç yaşında ve eşi kimdir? İşte hayatı...

Şahan Gökbakar kimdir, aslen nereli? Şahan Gökbakar kaç yaşında ve eşi kimdir?

2005 senesinde 'Dikkat Şahan Çıkabilir' programıyla ismini duyuran Şahan Gökbakar, oynadığı 'Recep İvedik' karakteriyle tanınmakta. Oyunculuğun dışında şiirle de ilgilenen ünlü komedyen, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümü mezunudur. Peki Şahan Gökbakar kimdir, aslen nereli?

ŞAHAN GÖKBAKAR KİMDİR?

22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gökbakar'ın babası Osman Selçuk Gökbakar, Şahan Gökbakar'ın 8. yaş gününde (22 Ekim 1988) trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Ünlü isim ilk, orta, lise öğrenimini Ankara'da ODTÜ Koleji'nde okumuştur. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi sonrası İstanbul'a yerleşen Şahan Gökbakar, bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılmıştır.

1 Ocak 2004 yılbaşı gününde TV8'de 'Zıbın' adlı eğlence programıyla ilk kez ekranlara gelmiştir. TRT 1'de '7. Gün' programında sunuculuk yapmıştır. TV8 ve Show TV'de 'Zoka' isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu üstlenmiştir. 2005 senesinde TV8'de yayınlanan 'Dikkat Şahan Çıkabilir' adlı skeç şov programıyla büyük beğeni topladı ve adını geniş kitlelere duyurmuştur.

2007 senesinde NTV'de 'Kime Diyorum Ben' adlı reality show programını hazırlayıp sunan Gökbakar, 2008 yılında 'Dikkat Şahan Çıkabilir' programındaki tiplemelerden biri olan 'Recep İvedik' karakterini sinema filmi olarak beyaz perdeye taşımıştır.

2008-2019 senelerinde vizyona giren 6 'Recep İvedik' filminin senaryosunu kendisi yazarken yönetmenliğini kardeşi Togan Gökbakar üstlenmiştir.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN EŞİ KİMDİR?

2015 senesinde manken Selin Ortaçlı ile evlenmiştir. Çiftin, Deniz Efe ve Ela adında iki çocuğu bulunmaktadır. Şahan Gökbakar, verdiği bir röportajda kendisinin 4 çocuk, eşinin 3 çocuk istediğini söylemiştir.

Şahan Gökbakar 1.82 metre boyundadır, 91 kilodur ve Terazi burcudur.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

2019 - Recep İvedik 6
2018 - Kayhan
2016 - Osman Pazarlama
2006 - Gen (Konuk Oyuncu)
2008 - Recep İvedik 1
2009 - Recep İvedik 2
2010 - Recep İvedik 3
2013 - Celal ile Ceren
2014 - Recep İvedik 4
2017 - Recep İvedik 5

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN TV PROGRAMLARI

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir
2008 - Kolay Gelsin
2006 - Leyt Nayt Şov: Kime Diyorum Ben
2004 - Zoka


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