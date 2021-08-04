Şahan Gökbakar, Marmaris'teki yangından gece canlı yayın yaptı: Alevler büyüdü

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden yangınları yerinde takip ediyor ve canlı yayınlar yapıyor. Yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin Marmaris'te alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağlayan Şahan Gökbakar, yardım çığlıklarını sürdürüyor.

YANGIN BÖLGESİNDE YAŞANANLAR CANLI YAYINDA AKTARDI

Marmaris'in Delikliyol Koyu’ndan yayın yapan Gökbar, günlerdir alevlerin devam ettiği bölgede gece yaşananları görüntüledi. Gece saatlerinden alevlerin arttığı bölgeye tekneyle giden ünlü oyuncu, ekiplerin ve vatandaşların yangınla mücadelesini görüntüledi.

Gökbakar'ın canlı yayınını gece saatlerinde yüz binlerce kişi izledi.

"BURADAN ÇIĞLIKLAR ATTIM"

O anlarda yayın yapan Gökbakar duygusal anlar yaşadı.

Gökbakar yaşananları "Buradan çığlıklar attım. Herkese anlatmaya çalıştım. Hiçbir şey yapamıyoruz. 'Buralar yanacak' dedim. İnanılmaz bir yangın oldu" dedi.

"İNSANLAR AĞAÇLAR KURTULSUN DİYE NELER YAPIYORLAR"

Ekiplerin ve vatandaşların canhıraş çalışmalarını da aktaran Gökbakar, "İnsanlar ağaçlar kurtulsun diye neler yapıyorlar. Her yer yandı zaten. Allah'ım sen bizi kurtar. Her coşma kozalak fırlatıyor etrafa. Aslan parçaları helal olsun. Böyle yürekli çocuklar böyle vatan evlatları. Yürüye yürüye, söndüre söndüre gidiyor çocuklar o alevlerin içinde" dedi. Gökbakar sabah saatlerinde bölgeye acil olarak hava desteği gerektiğini de ifade etti. Daha sonra yayını kapatan oyuncu, bölgedeki çalışmalara destek vereceğini söyledi.



