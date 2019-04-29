MAGAZİN

Şahan Gökbakar o iddialara belgesiyle yanıt verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2019 23:41 | Son Güncelleme

Son zamanlarda verdiği kilolarla da dikkat çeken Şahan Gökbakar, hakkında çıkan askerlik iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

Şahan Gökbakar o iddialara belgesiyle yanıt verdi!

Şahan Gökbakar Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Gökbakar ilk olarak ise son günlerde hakkında çıkan askerlik iddialarına yanıt verdi.

Şahan Gökbakar, “askere gidecek mi?” sorularına sosyal medya hesabından yayınladığı belgeyle karşılık verdi.

“Kilo verdi, askere gidecek mi?” diye dert olmuş bazılarına. Konuşanlar, yazanlar oluyormuş magazinde vs. Ben devletin getirdiği bedelli askerlikten faydalandım ve 30 bin TL ödeyerek bedelli olarak yaptım. Bu da belgesi.” notunu düşerek konuşulanlara son noktayı koydu.

sahan

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Şahan Gökbakar şahan gökbakar askerlik

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