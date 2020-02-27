Şahan Gökbakar Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti

İşlerinden arta kalan zamanının tamamını ailesine ayıran ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şahan Gökbakar, bu defa son zamanlarda bazı mekanların deldiği ‘kapalı alanlarda sigara içilmez' yasağı üzerine bir paylaşımda bulundu.

Eşiyle birlikte gittiği bir et restoranında yemek yediği sırada biraz ötesinde bulunan masadaki bir müşterinin puro içmeye başladığını gören ve bundan rahatsızlık duyan Şahan Gökbakar, yaşadığı sıkıntıyı satırlara döktü ve mekanı şikayet ettiğini belirtti.

İşte Şahan Gökbakar’ın o satırları:

“Bu öğlen ‘Steakroom’ adlı restorana, yemeğe gittik eşimle… Maalesef mekanın bu kapalı salonunda bir görgüsüz insan puro yaktı ve organize sanayi bacası gibi tütmeye başladı. O insan tek başına puro içmenin ayrıcalıkla dünyasında egosunu beslerken ve emzik emer gibi sesler çıkararak umarsızca dumanını harladığı purosunun keyfine varırken şunları düşündüm… O insan da biz insan değil miyiz?

Hadi bu purolu beyefendi bu hareketi yapıyor da, siz mekan olarak buna nasıl müsaade ediyorsunuz?

Siz nasıl ‘beyefendi puro içiremiyoruz maalesef’ demiyorsunuz? Bu düşünce ile hemen yerimizden kalktık ve bu dumanaltı mekandan çıktık. Bir daha da gitmem! Bizi kaybettin…

Mekanı Alo 184 Sağlık Bakanlığı ihbar hattına bizzat telefon ederek bildirdim.”

