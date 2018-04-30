Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

\u015eahan G\u00f6kbakar, \u00f6nceki g\u00fcn Ege\u2019de yat\u0131yla mavi tura \u00e7\u0131kt\u0131. \u015eahan G\u00f6kbakar, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l d\u00fcnyaya gelen k\u0131z\u0131yla \u00e7ekti\u011fi bu kareyle Ela\u2019n\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc ilk kez bu kadar a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde g\u00f6sterdi.\n\nT\u00fcm siyasi partilere 24 Haziran se\u00e7imi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131!Adalet Bakan\u0131'ndan \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 'Abdullah G\u00fcl' payla\u015f\u0131m\u0131\u0130stanbul'da \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131yor
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