MAGAZİN

Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından çocuklarının yüzlerinin göründüğü fotoğrafları paylaşmıyordu.

Şahan Gökbakar sosyal medya kuralını bozdu

Şahan Gökbakar, önceki gün Ege’de yatıyla mavi tura çıktı. Şahan Gökbakar, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızıyla çektiği bu kareyle Ela’nın yüzünü ilk kez bu kadar açık bir şekilde gösterdi.

şahan


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Anahtar Kelimeler:
şahan gökbahar kızı ela

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