Şahan Gökbakar'dan eşine doğum günü sürprizi! Romantik komedyen

Son Güncelleme 4 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 10:53 |4 saat önce

Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar'ın 31'inci yaş gününü elleriyle hazırladığı doğum günü pastasıyla kutladı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın eşi Selin Gökbakar, 31 yaşına girdi. Şahan Gökbakar, eşinin yaş gününü elleriyle hazırladığı doğum günü pastasıyla kutladı.

Şahan Gökbakar'dan eşine doğum günü sürprizi! Romantik komedyen

1 / 14 Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar’ın doğum günü pastasını elleriyle hazırladı. Sosyal medya hesabından çektiği fotoğrafları paylaşan Gökbakar, altına 'Hediyelerin en değerlisi uğraşıp emek vererek yapılandır. Doğum günü pastanı ellerimle yaptım. İlk deneme için fena sayılmaz. Canım karım iyi ki doğdun da benim eşim oldun. Bin kere daha gelsem dünyaya yine senle evlenmek isterdim. Nice mutlu yıllara canım karım... Not: 4 karat aldı diye yazanlar, pastasını elleriyle yaptı da yazsınlar' mesajını yazdı.

2 / 14 İki çocuğunun annesine her doğum sonrası 4 karatlık pırlanta yüzük alan ünlü komedyene Demet Akalın'dan mesaj geldi. Şahan Gökbakar'ın fotoğrafının altına Demet Akalın 'Sen yine 4 karatı al anacım' mesajını yazdı.

3 / 14 Şahan Göbakar da Akalın'a “Her çocuk için ayrı aldık. Bir de evlenme teklifi ettiğimde... Sen hesap et artık” dedi.

4 / 14 4 karatlık tektaşın değeri 385 bin lira. 3 yüzüğün toplam fiyatı 1.1 milyon TL.

5 / 14 ROMANTİK YEMEK Şahan Gökbakar eşinin 31'inci yaşını önce çocuklarıyla birlikte kutladı. İlerleyen saatlerde eşi Selin Gökbakar ile birlikte akşam yemeğine çıkan ünlü komedyen yemekten romantik anları 'Tüm dilediklerin gerçek olsun canım karım... İyi ki doğdun.' mesajıyla paylaştı.

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