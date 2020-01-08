'Şahane Hayaller' setinde Ömer Başdoğan’ın kafasına saksı düştü

Nalet Bebe karakteriyle sosyal medyada popüler olan Ömer Başdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Şahane Hayaller' filmi vizyon için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri sona eren filmin kamera arkası görüntüler yayınlandı. Yayınlanan kamera arkasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Ömer Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştü. Set ekibinin de büyük korku yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırılan oyuncu, bir gün gözlem altında tutulduktan sonra çekimlere devam etti.
Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın müziklerini ise Kerem Ökten'in yaptığı kadrosunda Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Suzan Aksoy, Salih Kalyon, Berrak Güvem ve Çetin Altay gibi oyuncuların yer aldığı ‘Şahane Hayaller’ Ömer karakterinin şair olma ideali yüzünden ailesi, sevgilisi ve kendisiyle yaşadığı çatışmaları konu alıyor.
'Şahane Hayaller' filmi 7 Şubat’ta sinemalarda…
'Şahane Hayaller' setinde korkutan kaza
'Şahane Hayaller' filminin setinde yürekler ağza geldi. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği filmin setinde görünmez kaza yaşandı.
Sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan'ın yazdığı ve 7 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Şahane Hayaller' filminin setinde yaşanan kaza, filmin kamera arkası görüntüleri yayınlanınca ortaya çıktı.
Sosyal medya dünyasının sevilen karakterlerinden ‘Nalet Bebe'nin yaratıcısı Ömer Başdoğan, senaryosunu yazdığı ‘Şahane Hayaller’ filminin kamera arkası görüntüleri yayınladı.
Yayınlanan kamera arkasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Ömer Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştü.
Ne olduğunu anlayamayan Ömer Başdoğan şaşkınlığını gizleyemedi. Set ekibinin de büyük korku yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırılan oyuncu, bir gün gözlem altında tutulduktan sonra çekimlere devam etti.
Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' filminin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.
'Şahane Hayaller', 7 Şubat 2020 yılında vizyondaki yerini alacak.
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