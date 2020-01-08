'Şahane Hayaller' setinde Ömer Başdoğan’ın kafasına saksı düştü

Nalet Bebe karakteriyle sosyal medyada popüler olan Ömer Başdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Şahane Hayaller' filmi vizyon için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri sona eren filmin kamera arkası görüntüler yayınlandı. Yayınlanan kamera arkasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Ömer Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştü. Set ekibinin de büyük korku yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırılan oyuncu, bir gün gözlem altında tutulduktan sonra çekimlere devam etti.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın müziklerini ise Kerem Ökten'in yaptığı kadrosunda Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Suzan Aksoy, Salih Kalyon, Berrak Güvem ve Çetin Altay gibi oyuncuların yer aldığı ‘Şahane Hayaller’ Ömer karakterinin şair olma ideali yüzünden ailesi, sevgilisi ve kendisiyle yaşadığı çatışmaları konu alıyor.

'Şahane Hayaller' filmi 7 Şubat’ta sinemalarda…