Sahara Ray dalgalara karşı! Bikinisi açıldı

2016 yılında Justin Bieber ile Hawaii'de görüntülenen Sahara Ray daha sonra çok ünlenmiş ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Ray şu aralar ünlülerin meşhur tatil yeri Tulum'da...

Dalgalar yüzünden zor anlar yaşadı

2016 yılında, dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ile aşk yaşadıktan sonra şöhrete kavuşan Sahara Ray; bunu çok iyi kullandı ve ününe de ün kattı.

Plaj koleksiyonu tasarımcısı olan ve imza attığı bikini ve mayoları kendisi tanıtan Sahara Ray, ünlendikten sonra işine dört elle sarıldı. Ray zaman zaman da Instagram'dan yaptığı cesur pozlarla gündem oldu.

25 yaşındaki model ve tasarımcı, şu sıralar Meksika'nun Tulum kentinde. Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran Ray giydiği bikinisiyle magazin gündemine düşmeyi başardı.

Sarışın güzel, kendi tasarladığı beyaz üçgen bikinisiyle bol bol paylaşım yaparken güneşten bunaldıkça denize atlamayı da ihmal etmedi.

Ancak güzel model bir ara dalgaların gazabına uğradı. Instagram'daki 1.2 milyon takipçisiyle paylaşmak üzere fotoğraflarını çektiren Sahara Ray, küçük bikinisine sahip çıkmakta zorlandı. Ve olanlar oldu.

Denizden çıkarak kendini toparlayan Ray, arkadaşlarıyla eğlencesine ise devam etti.