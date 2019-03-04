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Sahara Ray dalgalara karşı! Bikinisi açıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Dünyada ünlü sörfçü Tony Ray'in kızı olan model ve tasarımcı Sahara Ray, Meksika'nın Tulum kentinde tatilde. Ray plajda giydiği cesur bikinisi ve verdiği frikik ile yine gündemde...

2016 yılında Justin Bieber ile Hawaii'de görüntülenen Sahara Ray daha sonra çok ünlenmiş ve sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Ray şu aralar ünlülerin meşhur tatil yeri Tulum'da...

Dalgalar yüzünden zor anlar yaşadı

2016 yılında, dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ile aşk yaşadıktan sonra şöhrete kavuşan Sahara Ray; bunu çok iyi kullandı ve ününe de ün kattı.
Plaj koleksiyonu tasarımcısı olan ve imza attığı bikini ve mayoları kendisi tanıtan Sahara Ray, ünlendikten sonra işine dört elle sarıldı. Ray zaman zaman da Instagram'dan yaptığı cesur pozlarla gündem oldu.
25 yaşındaki model ve tasarımcı, şu sıralar Meksika'nun Tulum kentinde. Arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran Ray giydiği bikinisiyle magazin gündemine düşmeyi başardı.
Sarışın güzel, kendi tasarladığı beyaz üçgen bikinisiyle bol bol paylaşım yaparken güneşten bunaldıkça denize atlamayı da ihmal etmedi.
Ancak güzel model bir ara dalgaların gazabına uğradı. Instagram'daki 1.2 milyon takipçisiyle paylaşmak üzere fotoğraflarını çektiren Sahara Ray, küçük bikinisine sahip çıkmakta zorlandı. Ve olanlar oldu.
Denizden çıkarak kendini toparlayan Ray, arkadaşlarıyla eğlencesine ise devam etti.
Sörfçü Tony Ray'in kızı olan Sahara, 2017 yılında reality şov yıldızı ve magazin figürü Kim Kardashian'ın, tasarladığı bir bikiniyi giymesiyle gündeme gelmişti. Kardashian'ın küçük desteğiyle, genç tasarımcının işleri açılmıştı.
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