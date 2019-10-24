Saharov Ödülü Uygur aktivist İlham Tohti'ye verildi

Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları alanında verdiği Saharov Ödülü'nün bu yılki sahibi Uygur ekonomist ve aktivist İlham Tohti oldu. Tohti beş yıl önce Pekin Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olarak görev yaptığı sırada "bölücülük" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Çin'deki Müslüman Uygur azınlığın tanınmış temsilcilerinden olan Tohti yarın 50 yaşına giriyor.

Tohti Ocak 2014'te gözaltına alınıp tutuklanmadan önce de UighurOnline adlı bir internet sitesi kurarak, toplumsal konular üzerine Uygurca ve Çince haberler kaleme alıyordu.

50 bin euroluk maddi değeri olan Saharov Ödülü'nün takdim töreni Aralık ayında Strasbourg'da yapılacak. Tohti daha önce "Uygur halkına bir ses verdiği gerekçesiyle" Avrupa Konseyi'nin Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne de layık görülmüştü.

"Uygurların çektiği acılar tanınmış oldu"

İlham Tohti'nin kızı Cevher İlham Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada "Ödül ile sadece babamın yaptıkları değil aynı zamanda Uygurların çektiği acılar da tanınmış oldu. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin sorunla ilgili konumunu yansıtıyor ve bu da ihtiyacımız olan şey" diye konuştu.