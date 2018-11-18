Sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu

Bartın Bölgesel Amatör Lig maçında sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, futbolcular tarafından sahadan çıkarıldı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bartınspor ve Devrek Belediyespor arasında Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 5'inci dakikasında sahaya bir köpek girdi.

Karşılaşmanın devam ettiği sırada koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpek stadyumda ilginç görüntü oluşturdu.

Daha sonra Bartınsporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak, saha kenarındaki görevlilere teslim etti.

Köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Karşılaşmadan, Devrek Belediyespor ev sahibi Bartınspor’u 3-1’lik skorla yendi.

