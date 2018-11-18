HABER

Sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 22:52 | Son Güncelleme

Bartın'da bölgesel amatör lig maçında sahaya giren bir köpek nedeniyle maç bir süre durdu

Bartın Bölgesel Amatör Lig maçında sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, futbolcular tarafından sahadan çıkarıldı.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bartınspor ve Devrek Belediyespor arasında Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 5'inci dakikasında sahaya bir köpek girdi.

Karşılaşmanın devam ettiği sırada koşarak sahanın ortasına kadar gelen köpek stadyumda ilginç görüntü oluşturdu.

Daha sonra Bartınsporlu Osman, köpeği bir süre sevdikten sonra kucağına alarak, saha kenarındaki görevlilere teslim etti.

Köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Karşılaşmadan, Devrek Belediyespor ev sahibi Bartınspor’u 3-1’lik skorla yendi.

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
TBMM Başkanı Yıldırım: Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım (3)TBMM Başkanı Yıldırım: Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım (3)
Uyuşturucu şüphelileri polisten kaçamadıUyuşturucu şüphelileri polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amatör lig Bartınspor futbol ilginç köpek

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

İhsan Eliaçık da 'Türkçe ezan' tartışmalarına katıldı!

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Dışişleri'den Kıbrıs açıklarında arama faaliyeti yapan firmalara uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Aycı'nın düğününe katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında şuç duyurusu!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kadın yaralandı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Karakol önünde drift yapan sürücüye ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Nazmiye Nine'yi ziyaret etti

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

TSK, Afrin'de operasyon başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.