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Sahaya giren şüpheli ve arkadaşları adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

 BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında savcılık, adli kontrol talebiyle serbest bırakılmalarını talep etti.  Beşiktaş'ta dün oynanan final maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Özden ATİK / İstanbul, (DHA) - BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında savcılık, adli kontrol talebiyle serbest bırakılmalarını talep etti.
Beşiktaş'ta dün oynanan final maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Basın savcılığı bürosu tarafından işlemleri yapılan şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüphelinin ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmekten" haklarında ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.
Öte yandan polisteki ifadelerini kabul eden şüpheliler hakkında polis tarafından futbol müsabakalarını seyirden men kararı verildiği de öğrenildi. Ayrıca dünkü maç sırasında sahte bilet oluşturarak sattığı tespit edilen bir yabancı uyruklu bir şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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