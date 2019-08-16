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Sahaya yetkisiz giren kişilere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 19:17 | Son Güncelleme

TBMM'de kabul edilen ve 12 Temmuz'da yürürlüğe giren değişiklikle yeni sezonda müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine yetkisiz olarak girenlere, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılarak hapis cezası getirildi - Yapılan değişiklikle sahaya giren şahısların, müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde verilen üç aydan bir yıla kadar hapis cezası, bir yıldan üç yıla çıkarıldı - Bu kişilere uygulanan seyirden men cezasıyla ilgili bir yıllık süre, ikinci seferde 3 yıl, üçüncü seferde ise 5 yıl olarak kademeli bir şekilde artırıldı

MUHAMMED BOZTEPE - Yeni sezonda müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine yetkisiz olarak girenlere, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılarak hapis cezası getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 4 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 12 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7182 sayılı Kanunla, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapıldı.

Yapılan bu yasal düzenlemeyle sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik, spor alanı kavramının kapsamı genişletilerek müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında taraftarların sürekli ve geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerleri, müsabakaların yapılacağı yerlere gidiş geliş güzergahlarını, taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçların, takımların kamp yaptığı yerlerin spor alanı kavramına dahil edilmesi sağlandı.

Yeni bir kavram olarak getirilen "özel seyir alanları" ile açık alanlarda taraftar gruplarının müsabakaları dev ekranlardan izledikleri yerler tanımlandı. Her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim araçlarıyla işlenen tehdit veya hakaret içerikli suçlar şikayet şartı aranmaksızın kanun kapsamına alınarak, özellikle şiddet olaylarına teşvik edici paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları hakkında adli işlem yapılmasına imkan tanındı.

Suçu meslek edinen kişiler ve holiganizmle daha etkili mücadele, cezaların daha caydırıcı olması amacıyla mevcut hapis ve para cezalarının artırılması sağlandı.

Bu kapsamda, müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine yetkisiz olarak giren kişilere sadece adli para cezası uygulanmaktayken yeni düzenlemeyle bu suçlara üç aydan bir yıla kadar da hapis cezasıyla cezalandırma hükmü eklendi. Bu şahısların müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde ise üç aydan bir yıla kadar verilen hapis cezası bir yıldan üç yıla kadar olarak değiştirildi.

Bu kişilere uygulanan seyirden men cezasıyla ilgili verilen bir yıllık süre, ikinci seferde 3 yıl, üçüncü seferde ise 5 yıl olarak kademeli bir şekilde artırıldı.

Kimliğini gizlemek amacıyla yüzlerini kısmen veya tamamen kapatarak suç işleyenlere verilen cezalar yarı oranında artırıldı, karaborsa bilet satışıyla ilgili de cezai yaptırımlar getirildi.

Spor müsabakalarında görev alan kolluk personeliyle ilgili yapılan düzenlemeyle de bu alanda daha çok polisin görev almasını sağlayacak düzenleme yapıldı.

Bu düzenlemelerle alınan güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması, sporda şiddet olaylarına karışan kişilerle yapılan mücadeleyle müsabakaların huzur içinde izlenmesinin temini ve bu sayede daha çok seyircinin özellikle de ailelerin tribünlere gelmesinin önünün açılması hedeflendi.

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