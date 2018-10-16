Şahbaz Şerif'in tutukluluk süresi uzatıldı

Hakim karşısına çıkan Şerif, hakkındaki yolsuzluk iddialarının dayanağı olmadığını belirterek, "Hakkımda verilen tutuklama ve gözaltı kararları siyasidir. Uykumdan, sağlığımdan, işimden ve ailemden feragat ederek gece gündüz milletimize hizmet etmek için çalıştım. Kişisel mücadelelerimle milyarlarca Pakistan rupisi zararı önledim. Sadece Turuncu Hat Tren Projesinde 75 milyar Pakistan rupisi (Yaklaşık 3,3 milyar lira) zararı önledim." diye konuştu.

İlk olarak 6 Ekim'de 10 günlüğüne tutuklanan Şerif, yeniden hakim karşısına çıkmak üzere sabah saatlerinde Lahor kentinde mahkemeye getirildi. Yol boyunca ve mahkeme binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ulusal Hesap Verme Bürosunun (NAB) tutukluluk süresini uzatma talebi doğrultusunda karar alan mahkeme, sabah saatlerinde yapılan duruşmada Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şerif'in 14 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Şerif'in avukatları, 3 gündür Şerif'in sorgulanmadığını, 10 günlük tutukluluk süresinde ise tutukluluğun devamına sebep olacak hiçbir yeni bilgi ortaya çıkmadığını belirterek, NAB'ın uzatma talebinin reddedilmesini istedi.

Mahkeme, Şerif'in 30 Ekim'deki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

Şerif, mahkeme çıkışında Pakistan medyasına konuşarak, "Tutukluluk süremi uzattılar çünkü bir kuruşluk yolsuzluk yaptığımı ispatlayamadılar." dedi. Şerif, sorgusunun hakimler tarafından değil, NAB görevlileri tarafından yapılmasını talep etti.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in kardeşi olan Şahbaz Şerif, 6 Ekim'den beri tutuklu bulunuyor.

Pencap Eyalet Başbakanı olduğu 2013-2018 yıllarında eyalete temiz su sağlamak için kurulan Saaf Pani şirketi üzerinden yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, önce gözaltına alınmış, aynı gün Aşiyana-i İkbal toplu konut projesinde devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Şerif, toplu konut ihalesini iptal edip ihaleyi başka şirkete vererek devleti 193 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 8,5 milyon lira) zarara uğratmakla suçlanıyor.

