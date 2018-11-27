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Sahel ve Batı Afrika'daki terör tehdidi masaya yatırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 20:42 | Son Güncelleme

Cezayir'de 3 gün sürmesi planlanan uluslararası toplantıya yaklaşık 100 terör uzmanı katılıyor

CEZAYİR (AA) - Sahel ve Batı Afrika'daki terör tehdidinin ele alındığı uluslararası toplantı Cezayir'in ev sahipliğinde başladı.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Küresel Forumu çerçevesinde düzenlenen toplantıya bölgesel ve uluslararası örgütleri temsil eden, aşırılık ve terör konusunda uzman yaklaşık 100 kişi katılıyor.

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, açılış konuşmasında, toplantının terör tehdidiyle karşı karşıya kalan Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için kolektif bir çabayı temsil ettiğini söyledi.

Mesahil, Cezayir'in, kendi topraklarında ve sınırında güvenliği sağlamak ve tecrübelerini ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliği programları çerçevesinde uluslararası toplumla paylaşmak için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Cezayir ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği toplantının 3 gün sürmesi planlanıyor.

Toplantıda Sahel ve Batı Afrika bölgesindeki terör tehdidinin artması, sınır güvenliğinin sağlanması, yabancı savaşçıların geri dönüşü, terörün finansmanı, şiddet yanlısı aşırılıkların önlenmesi gibi başlıklar ele alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Terör tehdidi toplantı

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