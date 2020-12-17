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  4. Sahibi börekçide bıçaklanan köpek, ambulansın başında böyle bekledi

Sahibi börekçide bıçaklanan köpek, ambulansın başında böyle bekledi

17.12.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bir genç börek almak için geldiği dükkanda önceden husumetli olduğu öğrenilen kişi tarafından sırtının 3 yerinden bıçaklandı.

Esenyurt’ta bir genç börek almak için geldiği dükkanda önceden husumetli olduğu öğrenilen kişi tarafından sırtının 3 yerinden bıçaklandı. Sahibi bıçaklanan köpek ise ambulansın başında bekledi.
Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi’nde bulunan bir börekçi dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı iş yeri için börek almaya gelen yabancı uyruklu şahıs arkasından gelen ve husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından sırtının 3 yerinden bıçaklandı. Bıçaklanan genç için olay yerine ambulans ve polis ekibi çağrılırken şüpheli kaçtı. Yaralanan genç ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sahibinin başında bekledi
Genç adam ambulansta ilk müdahalesi yapılırken sahibi olduğu söylenen fino cinsi köpek ise ambulansın başından bir an olsun ayrılmadı. Köpek daha sonra çevrede bulunan diğer esnaflar tarafından bakılmak üzere sahiplenildi.

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