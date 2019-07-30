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Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 01:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı park halindeki otomobilde bulunan Selime Arslan (43) yaralandı.

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde, servis midibüsünün çarptığı park halindeki otomobilde bulunan Selime Arslan (43) yaralandı. Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Olay, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara'da servis güzergahından topladığı yaklaşık 15 işçiyi fabrikalara götürmek için yola çıkan Erdinç Yalçın (30) yönetimindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önce yol kenarındaki Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE panoları ile trafik levhalarına, daha sonra ise park halindeki 59 SA 120 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde eşini bekleyen Selime Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
PUK, ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ
Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Selime Arslan, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevredekilerin kucağına aldığı köpek, yaralı kadının eşine teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildiSahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildiSahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildiSahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

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