HABER

Sahibi ölen çiftlik evinden "müze" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Manisa'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında takip edilen ancak birkaç gün önce yaşamını yitiren kişinin çiftlik evinde çeşitli dönemlere ait toplam bin 528 parça tarihi eser ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, adeta müzeye dönüştürülen bir çiftlik evinde toplam bin 528 parça tarihi eser tespit edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan 82 yaşındaki Mehmet K'yi takibe aldı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı kapsamında adrese giden ekipler, şüphelinin birkaç gün önce yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çiftlik evine giren jandarma ekipleri, adeta bir müze görünümünde raf, vitrin ve masalara sıralanan çok sayıda tarihi eserle karşılaştı.

Ev ile eklentilerinde yapılan çalışmada tarih öncesi, Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait toplam bin 528 parça tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Aralarında heykeller, sikkeler, amforalar, vazolar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Soruşturmanın operasyon sonrası genişletildiği belirtildi.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Son dakika! Zonguldak'tan acı haber geldi! Son dakika! Zonguldak'tan acı haber geldi!
Ormanda kuyuya düşen domuz kurtarıldıOrmanda kuyuya düşen domuz kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftlik evi Jandarma operasyon tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma hepsini drone ile avlıyor

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

Son dakika! Zonguldak'tan acı haber geldi!

Son dakika! Zonguldak'tan acı haber geldi!

Son dakika! Güvenpark saldırısı davasında karar

Son dakika! Güvenpark saldırısı davasında karar

Son dakika! Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.