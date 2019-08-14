HABER

Sahibi tarafından terk edilen köpeğe şefkat eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:16 | Son Güncelleme

Mersin'de boğazında oluşan ve çapı 20 santimetrelik kitle nedeniyle tedavi masrafı karşılanamayacağı gerekçesi ile sahibi tarafından kaderine terk edilen Cane Corso cinsi 9 yaşındaki köpeğe sahip çıkan yetkililer aynı zamanda ameliyat etti.

Mersin'de boğazında oluşan ve çapı 20 santimetrelik kitle nedeniyle tedavi masrafı karşılanamayacağı gerekçesi ile sahibi tarafından kaderine terk edilen Cane Corso cinsi 9 yaşındaki köpeğe sahip çıkan yetkililer aynı zamanda ameliyat etti.
Yıllarca bekçilik ve koruma görevi yapan, ancak boynunda oluşan kitle nedeni ile hastalanınca tedavi masrafı karşılanamayacağı gerekçesiyle sahibi tarafından kaderine terk edildi. Sahibi tarafından boğazında oluşan ve çapı 20 santimetreyi bulan kitle nedeniyle tedavi masrafı karşılanamayacağı için Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakılan köpek, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.
'VEFA ADI VERİLDİ'
'Vefa' adı verilen köpek, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından boğazının alt kısmında oluşan kitle nedeniyle yemek yiyemediği için zayıfladığı ve nefes almakta zorlandığı tespit edilen Vefa, acil bir biçimde ameliyat edildi.
Vefa'nın boğazından 1.5 litre birikmiş kan boşaltıldı. Yaklaşık 15 gün önce boynuna aldığı bir darbenin tedavi edilmemesi nedeniyle oluştuğu tespit edilen ve çapı 20 santimetreyi bulan bir kitle ile ilk ameliyatını olan Vefa, boşaltılan kandan geriye kalan pıhtı kitlesinin de alınması için ikinci bir ameliyat daha geçirecek. İkinci ameliyatını da olduktan sonra eski sağlıklı günlerine kavuşacak olan Vefa, geri kalan ömrünü Büyükşehir Belediyesi'nin vefalı elleri sayesinde daha rahat geçirecek.

Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...Vatan aşkı dinmiyor! Terörle mücadelenin ardından...
Bakan Soylu, Bolu'da trafik denetimine katıldıBakan Soylu, Bolu'da trafik denetimine katıldı
Kandıra yolu havadan denetlendiKandıra yolu havadan denetlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Sancaktepe'de feci kaza! Yaralılar var

Sancaktepe'de can pazarı! Yaralılar var

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Bayram tatilinde acı bilanço!

Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.