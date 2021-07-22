HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahibi tatilde olan dairede yangın çıktı, binadaki 50 kişi tahliye edildi

Sahibi tatilde olan dairede yangın çıktı, binadaki 50 kişi tahliye edildi

22.07.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir sitedeki apartmanın 5'inci katında çıkan yangın site sakinlerinde paniğe neden oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ev sahibinin ise tatilde olduğu öğrenildi.

Sahibi tatilde olan dairede yangın çıktı, binadaki 50 kişi tahliye edildi

Edirne merkeze bağlı Şükrüpaşa mahallesinde 4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı. Daireden dumanlar çıkmaya başladığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangının meydana geldiği dairenin sahibinin tatilde olduğu öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, sitede bulunan yaklaşık 50 kişi tedbir amaçlı apartmanlardan tahliye edildi. Yangında apartmandan çıktığı sırada rahatsızlanan bir vatandaşa ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Caddebostan Sahili'nde lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü kaçtıCaddebostan Sahili'nde lüks otomobiliyle kaza yapan sürücü kaçtı

4f784b12bb7b32046b9e116c6cd4be95

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güvenlik önlemleri arttı! "Yeşil altın" için elde silahlarla 7/24 nöbetGüvenlik önlemleri arttı! "Yeşil altın" için elde silahlarla 7/24 nöbet
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısıÇok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
yangın Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Annesini boğazını keserek öldürdü

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkarınca...

21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

21 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.