HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı

Sahibinden kaçan başıboş at trafikte tehlike saçtı

21.12.2020 07:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Malkara’da bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi görenlerini şaşkına çevirdi.Sahibinin beslemek için birkaç dakika yanından ayrıldığı at, gözle kaş arasında kaçtı.

Tekirdağ Malkara’da bir at, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi görenlerini şaşkına çevirdi.
Sahibinin beslemek için birkaç dakika yanından ayrıldığı at, gözle kaş arasında kaçtı. Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 4 nala koşan 4 teker arabaya bağlı at, görenleri şaşkına çevirdi. Trafikte gülümseten anlar yaşanırken, duyarlı bir vatandaş atı yakalayarak güvenli bir yere bağladı.
Vatandaşların yönlendirmesi sonucu sahibi de çok geçmeden atını bulmayı başardı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

“Yakalamak istedim, hızlanınca yakalayamadım”
Öte yandan atın trafikte 4 nala koştuğunu ifade eden Kokoreççi Rıdvan Ihlamur, “At aşağıdan yukarıya doğur koşturuyordu. Bir baktım üzerinde sahibi yok. Önümden geçerken durdurmaya çalıştım ama hızlanınca başarılı olamadım. Muhtemelen hayvan araçlardan ürkmüş olabilir. Ama neyse ki duyarlı bir vatandaşımız hayvanı yakalayıp güvenli bir yere çekti” diye konuştu.
Berkay Yılmaz isimli genç de, trafikte ilerleyen ve arabanın üzerinde atın sahibi olmadığını görünce şaşkına döndüklerini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Çekmeyin, sizin için kötü olacak!''Çekmeyin, sizin için kötü olacak!'
Malatya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtıMalatya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı
Yerli Malı Haftası başladı!Yerli Malı Haftası başladı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Gaziantep'te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

Gaziantep'te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! Afişi olay oldu

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! Afişi olay oldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Malatya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Malatya'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye

Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye

Fethiye’de göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı

Fethiye’de göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 54 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 54 milyonu geçti

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.