HABER

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Çorum'da itfaiye ekipleri, sahibinden kaçarak iki bina arasında sıkışan kurbanlığı duvarı yıkarak kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Kurban Bayramı'nda sahibinden kaçarken iki bina arasındaki boşluğa sıkışan kurbanlığı itfaiye ekipleri duvarı yıkarak çıkardı.

Gülabibey Mahallesi'nde sahibinin elinden kurtulan düve, kaçarken iki bina arasındaki boşluğa sıkıştı.

Düveyi girdiği boşluktan çıkartamayan sahipleri, durumu Çorum Belediyesi itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonunda, binaların arasındaki duvarın bir bölümünü yıkarak kurbanlığı bulunduğu yerden çıkarıp sahibine teslim etti.

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Fotoğraflar // Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktıFotoğraflar // Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı
Balıkesir'de orman yangını (1)Balıkesir'de orman yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum itfaiye kurbanlık kurtarma sıkışma

En Çok Okunan Haberler

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

Müşterek Harekat Merkezi için ABD'li askerler Şanlıurfa'da

ABD'li askerler Şanlıurfa'da

Burgazada'da yangın! Ekipler olay yerinde

Ormanlık alan yanıyor! Ekipler sevk edildi

Küçük çocuğa kan donduran işkence! Öğretmen anne ve sevgilisi tutuklandı

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.