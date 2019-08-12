Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Kurban Bayramı'nda sahibinden kaçarken iki bina arasındaki boşluğa sıkışan kurbanlığı itfaiye ekipleri duvarı yıkarak çıkardı.
Gülabibey Mahallesi'nde sahibinin elinden kurtulan düve, kaçarken iki bina arasındaki boşluğa sıkıştı.
Düveyi girdiği boşluktan çıkartamayan sahipleri, durumu Çorum Belediyesi itfaiyeye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonunda, binaların arasındaki duvarın bir bölümünü yıkarak kurbanlığı bulunduğu yerden çıkarıp sahibine teslim etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum