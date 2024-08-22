Sahibinden kiralık sahte diploma! Dolandırıcıları da dolandırdılar... Herkes mağdur, şikayetler artıyor

Sahte diploma üretimi alıp başını giderken, mağdurların sayısı ise her geçen gün katlanıyor. Artan şikayetler sonrası harekete geçen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise bir süre önce üniversitelere yazı gönderdi. Uyarı yazısında bütün mezun bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) aktarılması istendi.

E-DEVLET İLE SAHTE OLUP OLMADIĞI BELİRLENİYOR

Mezun belgesinin sağ üst köşesinde kişiye özel barkod numarası bulunuyor. Bu numara ile e-Devlet üzerinden belgenin sahte olup olmadığı teyit edilebiliyor.

SAHTE DİPLOMALARI ALIP, KİRAYA VERİYORLAR

Kalpazanlar buna rağmen, sahte diploma üretip haksız kazanç elde ediyor. Bazı uyanıklar da bu sahte diplomaları binlerce lira karşılığında alarak, kiraya veriyor.

BU DİPLOMALARI E-DEVLET’E İŞLETENLER BİLE VAR

Sahtekârların fiyat tarifesi, kurum ve bölümlere göre farklılık gösteriyor. Üstelik bu diplomaları e-Devlet’e işletenlerin bile olduğu söyleniyor.

12 YILA KADAR HAPSİ VAR

Sahte diplomayı hazırlayanlar 1 yıldan 3 yıla, kullananlar ise 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak ceza dolandırıcıları durdurmuyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sahte diploma talebiyle kendilerine gelen birçok kişiyi dolandıran çeteler, paraları aldıktan sonra kayıplara karışıyor. Düzenbazlar, kurbanlarının kimlik ve kredi kartı bilgilerini de çalıyor. Dolandırıcıların sayısı artınca mağduriyetler de patladı. İnternette ‘Sahte diploma sitesi sahte diploma göndermiyor’ şikâyetleri görülmeye başladı.

Çeşitli platformlarda yazılan bazı şikâyet mesajları şöyle:

-Mehmet T: İletişime geçtim. Ödeme sonrası beni engellediler. Ayrıca telefonda uygunsuz ifadelerle karşılaştım. Yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle hem hakaret hem de haksız kazanç sağlama iddiasıyla şikâyetçi olmayı düşünüyorum.

-Ahmet A: Parça parça toplamda 60 bin TL gönderdim. Ödemeyi kripto olacak şekilde istediler. Ben de hiç anlamadığım konu olunca her dediklerine evet dedim. Çok pişmanım da neye yarar, giden gitti.

-Kübra B: İnternetten numarayı buldum ve WhatsApp üzerinden görüştük, parayı alana kadar anında cevap verdiler. Sonrasında dönüş olmadı. Onları her yere şikâyet edeceğim.

-Sinan B: Lisans belgesi için önce 20 bin, sonra 10 bin lirada anlaştık. 30 binin tamamını almadan işlemi yapmadı. Ardından gönderdim. Paramı aldılar ve diplomamı vermediler. Savcılığa başvurdum.

SAHTE DİPLOMALARI KİRALAYANLAR BİLE VAR

Bütün bunların yanı sıra aldıkları sahte diplomaları kiralamaya başlayanlar bile var... Eczacılığın yanı sıra birçok sektörde sahte diploma ile iş yapanlar bulunuyor. Usta öğretici direksiyon sertifikası, kuaförlük gibi ustalık belgeleri de satılıyor ya da kiralanıyor.

BU YOLUN SONU YA DOLANDIRILMA YA DA HAPİS

Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gençlerin hayale kapılmamalarını öneriyoruz. Örnek veriyorum ‘5 bin dolar verin size İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi diplomasını verelim’ diyorlar. IBAN numarasına da para gönderilmesini istemeyenler var. Direkt sanaldan para onlara geçiyor ve kime gönderdiğiniz bile belli değil. Resmî bir başvurunun da önünü kapatmış oluyorlar. Bunu illegal olarak yapan kişiler olduğu kadar işi fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcılar da mevcut. Bu yola girdiğinizde iki seçenek var: Ya dolandırılma ya da hapis" diye konuştu.

"İŞVEREN BİLİNÇLİ OLMALI"

Nitelikli olmayan ve herhangi bir kontrolden geçmemiş kişilerin işe alınmasıyla hem şirket ve çalışanlar hem de müşteriler büyük riske giriyor." diyan Akman, şu ifadeleri kullandı;

"Sahte ve kiralık diplomalar yüzünden şirketlerin itibarı da zarar görüyor. Eleman.net Ceo’su Levent Dicle “Diplomanın doğruluğu için üzerinde yer alan barkodun taranması önemli. Ayrıca, biz fiziki kontrol de sağlıyoruz ve diplomanın baskı kalitesine de dikkat ediyoruz. Geriye dönük olarak adayın eski iş yerlerinden referans alarak da süreci tamamlıyoruz. İşverenlerin bu konuda daha bilinçli olması gerekiyor."