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'Sahibinden satılık müze' ilanını görenler gözlerine inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yeni yerine taşınacak olan Arkeoloji Müzesi arazisi, ünlü bir online satış sitesinde 45 milyon liraya satışa çıkartıldı. İnternette müzenin satış ilanını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

'Sahibinden satılık müze' ilanını görenler gözlerine inanamadı

Afyonkarahisar’da 1971 yılında kent merkezi Kurtuluş Caddesinde açılan ve 49 yıldır içerisinde birçok medeniyete ait eserleri barındılar Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi, yeni yerine taşınacak olması nedeniyle satışa çıkartıldı. Müzenin satışını online satış sitesinde görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bir gayrimenkul danışmanlık firması tarafından satışa çıkartılan müzeye 45 milyon lira değer biçildi.

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İnternette müzenin satış ilanın açıklamasında ise “Afyonkarahisar’ın en işlek caddelerinden biri olan Kurtuluş caddesi üzerindedir. Toplamda 8242.16 m2 den oluşmaktadır. Şuan üzerinde halen faal olarak çalışan müze bulunmaktadır. Parsel sosyo kültür özel proje alanıdır. Kültürel etkinlik konut ve ticari alandır. Şehir merkezindeki yapılaşmaların içerisinde tek parsel ada bazında her türlü yapılaşmaya uygun tek yerdir. Lütfen detaylı bilgi ve sunum için lütfen bizi arayınız” ifadelerine yer verildi

İHA

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