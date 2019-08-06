sahibinden.com, oto ekspertiz hizmetini bireysel kullanıcılara da açtı

İkinci el araç alım satım işlemleri öncesinde, aracın detaylı teknik incelenmesi ve ilgili ekspertiz raporu verilmesini içeren bu hizmetle sahibinden.com, tek tıkla uygun teklifi sunarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Otomobil ve Arazi & SUV kategorisindeki araçlar için geçerli olan hizmette, sahibinden.com’un profesyonel Ekspertiz İş Ortakları tarafından hazırlanan Gold ve Gold Plus paketleri yer alıyor.

"Kullanıcılarımızın sahibinden.com’da kaliteli ve kolay bir deneyim yaşamasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu sebeple ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetleri sahibinden.com’da sunmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla, bireysel kullanıcılarımızın da kullanımına açtığımız 'oto ekspertiz' hizmeti, sahibinden.com üzerinden satın alındığında uygun fiyata alınmış oluyor. Ekspertiz raporu ilana eklediğinde ise ilan detay sayfasında daha zengin içerik ve görünüm ile fark yaratmak mümkün."

