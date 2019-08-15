sahibinden.com'da klimalara ilgi arttı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, klima ilanlarına ilgi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 132 arttı.

sahibinden.com açıklamasına göre, yaz mevsimiyle birlikte yükselen, zaman zaman bunaltıcı seviyeye ulaşan hava sıcaklıkları, klimalara olan ilgiyi de artırıyor.

Geniş ürün çeşidi ve fiyat seçenekleriyle çok sayıda klima ilanını kullanıcıların beğenisine sunan sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine oranla ikinci el ve sıfır alışveriş kategorisinin altında yer alan elektrikli ev aletleri alt kategorisindeki klima ilanlarına ilgi yüzde 132 artış gösterdi.

Ayda ortalama 45 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com'un temmuz ayı verilerine göre, klima ilanlarına en fazla ilgi gösteren ilk 3 şehir İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. Temmuz ayı boyunca "klima" kelimesini en çok aratan ilk 5 şehir ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana olarak belirlendi.

- Klima seçerken nelere dikkat edilmeli

sahibinden.com, sıfır veya ikinci el klima tercih edeceklere yönelik hem enerji tasarrufu sağlayan hem de ekonomik kazanç sağlayan önerileri de derledi.