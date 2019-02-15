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sahibinden.com’da sigorta ve kasko teklifine kolay erişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş: - "Vasıta alım satımı yapan kullanıcılarımıza sigorta hizmetlerinde de fayda sunmayı ve süreci hızlı ve pratik bir hale getirmeyi hedefledik"

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği iş birliği ile hayata geçirdiği hizmeti ile kullanıcılarına uygun fiyatlı trafik sigortası ve kasko tekliflerini tek bir sayfada hızlı ve kolayca değerlendirme imkanı sunuyor.

sahibinden.com açıklamasına göre, ürün ve servislerinde kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan sahibinden.com hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. sahibinden.com, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği iş birliği ile hayata geçirdiği hizmeti ile kullanıcılarına uygun fiyatlı trafik sigortası ve kasko tekliflerini tek bir sayfada hızlı ve kolayca değerlendirme konforu sunuyor.

Kullanıcılar, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. firması aracılığı ile sahibinden.com’da birçok farklı sigorta şirketi tarafından kendilerine özel sunulan kasko ve trafik sigortası tekliflerini karşılaştırarak ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun araç kasko ve trafik sigortasını satın alabiliyor. Tüm sahibinden.com üyeleri, otomobil, SUV ve motosiklet için geçerli olan bu hizmeti, sahibinden.com’un web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla kullanılabiliyor.

Açıklamaya göre, kullanıcıların, sahibinden.com ana sayfasında yer alan “Araç Sigorta Teklifleri” menüsünden önce kendi bilgilerini ardından da sigorta teklifi almak istedikleri aracın bilgilerini girmesi gerekiyor. Telesure tarafından kendilerine özel hazırlanan 20’den fazla sigorta firmasından alınan teklifleri tek bir sayfada karşılaştıran kullanıcılar, istedikleri sigorta seçeneğini kolayca satın alabiliyor. sahibinden.com iOS ve Android uygulamalarının son versiyonlarını indiren kullanıcılar, bu teknolojiden hemen faydalanmaya başlayabilecek.

-“Süreci hızlı ve pratik bir hale getirmeyi hedefledik

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, yeni ürünün kullanıcılara fayda sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin sahibinden.com’u olarak kurulduğumuz günden bugüne kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini merkeze koyan bir anlayışla, nasıl daha fazla fayda sunabileceğimizi düşünerek ürünlerimizi geliştiriyoruz. Vasıta alım satımı yapan kullanıcılarımıza sigorta hizmetlerinde de fayda sunmayı ve süreci hızlı ve pratik bir hale getirmeyi hedefledik. Bu doğrultuda da Telesure ile birlikte çalışarak kullanıcılarımızın kolaylıkla ve uygun fiyatlı olarak sigorta hizmeti satın alabilecekleri bir sistem geliştirdik.”

Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. CEO’su Bradley Du Chenne ise şu değerlendirmede bulundu:

“Araç satın alan ya da almayı planlayan kişiler, Zorunlu Trafik ve Kasko Sigortasını satın almayı genellikle araç satışı sonrası değerlendiriyor. sahibinden.com ve Telesure arasındaki bu iş birliği sayesinde, alıcının Telesure tarafından sunulan karşılaştırmalı sigorta tekliflerine tek sayfada ve kolay erişilebilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. sahibinden.com ile yapılan bu işbirliğinin tüketiciler ve sigorta sektörü için önemi bizi heyecanlandırıyor.”

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