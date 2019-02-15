sahibinden.com’da sigorta ve kasko teklifine kolay erişim

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği iş birliği ile hayata geçirdiği hizmeti ile kullanıcılarına uygun fiyatlı trafik sigortası ve kasko tekliflerini tek bir sayfada hızlı ve kolayca değerlendirme imkanı sunuyor.

sahibinden.com açıklamasına göre, ürün ve servislerinde kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan sahibinden.com hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. sahibinden.com, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği iş birliği ile hayata geçirdiği hizmeti ile kullanıcılarına uygun fiyatlı trafik sigortası ve kasko tekliflerini tek bir sayfada hızlı ve kolayca değerlendirme konforu sunuyor.

Kullanıcılar, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. firması aracılığı ile sahibinden.com’da birçok farklı sigorta şirketi tarafından kendilerine özel sunulan kasko ve trafik sigortası tekliflerini karşılaştırarak ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun araç kasko ve trafik sigortasını satın alabiliyor. Tüm sahibinden.com üyeleri, otomobil, SUV ve motosiklet için geçerli olan bu hizmeti, sahibinden.com’un web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla kullanılabiliyor.