sahibinden.com'da toplam ilan görüntülenmesi 25 milyarı aştı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl ayda ortalama 44,3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com'da toplam ilan görüntülenme sayısı 2018 yılı boyunca 25 milyarı aştı. sahibinden.com’dan yapılan açıklamada, 2018 yılında sahibinden.com'da sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi. Buna göre, sahibinden.com’da toplam ilan görüntülenme sayısı 2018 yılı boyunca 25 milyarı aştı. Sohbet olmadan alışveriş olmaz diyenler toplamda 220 milyon kere mesajlaştı. sahibinden.com’da en çok aranan kelimeler “satılık, kiralık, doblo, bisiklet, traktör, acil, sahibinden, BMW, boyasız, otomobil” oldu. sahibinden.com’da en fazla arama 7 Ocak 2018 Pazar günü saat 22.00’de yapılarak, yeni yılın rekoru daha ilk haftadan kırılmış oldu. Kullanıcılar sahibinden.com’da hayallerini süsleyen ilanları araştırırken ortalama 12 dakika vakit geçirdi. Google, Youtube, Facebook, Twitter ve Instagram’dan sonra Türkiye’nin en çok ziyaret edilen internet platformu olan sahibinden.com kullanıcıları ayrıca sahibinden.com’un mobil uygulamasını çok sevdi. 2018 yılında mobil uygulamanın kullanıcı sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 26 arttı ve uygulama Apple Store’da 2018’in en fazla indirilen ücretsiz uygulamaları arasında yer aldı.

- En çok vasıta ilanını İstanbul'dan Yaşam alanını değiştirmek isteyenler sahibinden.com’da 2018 yılı içinde yaklaşık 2 milyon satılık ev ilanı verdi. Türkiye’nin üç büyük şehri emlak ilanı vermek için yarıştı. En çok emlak ilanı veren şehir İstanbul olurken onu Ankara ve İzmir takip etti. sahibinden.com’da en çok görüntülenen kategori vasıta olurken, İstanbul en çok vasıta ilanı veren şehir oldu. sahibinden.com’da 2018 Ocak ayından itibaren otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı olmak üzere toplamda 5,5 milyondan fazla vasıta ilanı verildi. İstediği arabayı bulmak için sahibinden.com’a girenlerin sayısı ayda ortalama 24,5 milyonu aştı. sahibinden.com kullanıcıları milyonlarca ilan arasından ilgilendiği aracı kolayca bulmak için son 4 ayda Fotoğraftan Araç Tanıma menüsünü yaklaşık 2 milyon defa ziyaret etti. Türkiye’nin gözde otomobili, 2018 yılında sahibinden.com’da 4 milyona yakın defa görüntülenen ve en çok görüntülenen ilan özelliğini taşıyan 18,5 milyon TL değerindeki lüks Fransız otomobil oldu.

sahibinden.com’da yaklaşık 37 milyon ilan toplamda 231 milyon defa favorilere eklendi. Türkiye’nin favorisi 5 bin defa favorilere eklenerek rekor kıran 2011 model beyaz binek araba oldu. - 1,1 milyon cep telefonu ilanı verildi Bilgisayar tutkunları 2018 yılında sahibinden.com’da buluştu. Yıl içinde verilen bilgisayar ilan adedi 1,5 milyon oldu. Cep telefonu trendlerini yakından takip edenler 2018 yılında sahibinden.com’da 1,1 milyon cep telefonu ilanı verdi. sahibinden.com’da 1 yıl içinde en çok bakılan hizmetler eşyalarını taşımak isteyenlerin vazgeçilmezi “Evden Eve Nakliyat”, araçlarına yeni bir hava katmak isteyenlerin “Oto Modifiye”, yaşadığı yeri renklendirmek isteyenlerin “Boyacı” oldu. sahibinden.com sosyal medya kanallarından toplamda 28 milyon kişiye ulaşarak dev bir aile oldu. sahibinden.com’un sosyal medya kanallarında en çok Perşembe günü saat 17.00’de etkileşime geçildi. Yaratıcılıkta sınırları zorlayan el yapımı yarış arabası ilanı sosyal medya gündemine giren ve en fazla etkileşim alan ilginç ilan oldu.