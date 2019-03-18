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sahibinden.com’dan kurumsal müşterilerine oto ekspertiz paketleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

sahibinden.com, iş ortakları aracılığı ile sunmaya başladığı ekspertiz hizmetiyle, kurumsal müşterilerinin kapsamlı ekspertiz paketlerini uygun fiyata satın alabilmelerini sağlıyor

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com’un sunmaya başladığı ekspertiz hizmeti, kurumsal müşterilerinin kapsamlı ekspertiz paketlerini uygun fiyata satın alabilmelerine olanak sağlıyor.

sahibinden.com açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle birlikte, ikinci el araç ticareti yapan işletmeler için satılan araçlara ekspertiz raporu zorunlu hale geliyor. sahibinden.com’un iş ortakları aracılığı ile sunmaya başladığı ekspertiz hizmeti, kurumsal müşterilerinin kapsamlı ekspertiz paketlerini uygun fiyata satın alabilmelerine imkan veriyor.

Hizmet kapsamında sahibinden.com’un kurumsal müşterileri, sahibinden.com Ekspertiz İş Ortakları tarafından hazırlanan Gold ve Gold Plus paketlerden ihtiyaçlarına uygun olanı satın alabiliyor.

Halihazırda sadece kurumsal müşterilerin faydalanabildiği hizmetin, çok kısa süre içinde, araç alım satımı yapan bireysel üyelerin de kullanımına açılması planlanıyor.

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