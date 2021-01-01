Sahibine ulaşmak için alevlerin arasına dalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya’da yeni yıla dakikalar kala çıkan yangında iki iş yeri küle döndü. Halı ve perde mağazasında başlayan yangında işyerini yanındaki cep telefonu ve bilgisayar satan iş yeri de alevlere teslim oldu. İş yerinde uyuyan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan işyeri sahibi Zeyrek Salıcı, ambulansla hastaneye kaldırılırken yine dumandan etkilenen itfaiyecilere olay yerinde müdahale edildi. İş yeri sahibinin Rita simli köpeği ise sahibini aramak için girdiği alevlerin arasından itfaiye eri tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı.

Yangın gece saat 23:00 sıralarında Manavgat’ın turistik Side mahallesine meydana geldi. Zeyrek Salıcı’ya ait halı, perde dekorasyonu ve zücaciye mağazasında başlayan yangın, ilk etapta itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Kısa bir süre sonra, işyerinde elektrik panolarından kaynaklandığı tahmin edilen patlamayla birlikte yangın yeniden başlarken işyerindeki halı ve perdelerin tutuşmasıyla birlikte yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait itfaiyelerin yanı sıra Manavgat belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü su tankerleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesine rağmen işyerinde bulunan malzemelerin tamamı yanıp kül oldu. Yanan işyerinin bitişiğinde bulunan Erkan Kendirci’ye ait cep telefonu ve bilgisayar servis ve satışı yapan işyeri de alevlerden kurtulamadı. İşyerinde bulunan yüzlerce laptop ve cep telefonu ile aksesuar tamamen yandı.