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Sahibini dışarı oyuna çağıran ayı!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

Sahibini dışarı oyuna çağıran ayı, sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Rusya'nın ormanlık bölgesinde kaydedilen videoda, evinde beslediği ayı, kapıyı açarak sahibini yanına çağırıyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ayı oyun

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