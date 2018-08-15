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Sahibini gören eşeğin mutluluğu

İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

Sahibini gören eşeğin mutluluğu sosyal medyada beğeniyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenlerin içini ısıttı. Verilen bilgilere göre sahibini birkaç hafta görmeyen eşek, geri dönen sahibinin sesini duyunca mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
eşek çiftlik Sahip

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