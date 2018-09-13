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Sahibini hastane önünde beklerken kaybolan 'Keş' bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibini hastane önünde beklerken, kaybolan ve çalındığı iddia edilen Sibirya kurdu cinsi 'Keş' adlı köpek bulundu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibini hastane önünde beklerken, kaybolan ve çalındığı iddia edilen Sibirya kurdu cinsi 'Keş' adlı köpek bulundu. Köpeğini bulanların kendisine getirdiğini belirten Şahin Küskü, "Hem sağlığıma hem köpeğime kavuştum" dedi. İnegöl'de yaşayan, ev ve iş yerlerine motosikletle tost servisi yapan Şahin Küskü, fıtık ameliyatı olmak için 5 gün önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne yattı. Küskü'nün 'Keş' adını verdiği Sibirya kurdu cinsi köpek ise hastanenin acil servisi önünde sahibini bekledi. Bir süre sonra 'Keş', ortadan kayboldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Küskü, taburcu olduktan sonra köpeğini göremeyince bulunması için yardım istedi. Gazetelerde 'Keş'in kaybolduğuna ilişkin haberler yayımlanınca Küskü, köpeğine kavuştu. Şahin Küskü, "Köpeğim 5 gün önce kaybolmuştu. Vatandaşlar haberi izlemişler. Bizi aradılar, köpeği bulduklarını söylediler. Çok sevinçliyim. Hem sağlığıma hem köpeğime kavuştum" diye konuştu.

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