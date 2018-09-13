Sahibini hastane önünde beklerken kaybolan 'Keş' bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibini hastane önünde beklerken, kaybolan ve çalındığı iddia edilen Sibirya kurdu cinsi 'Keş' adlı köpek bulundu. Köpeğini bulanların kendisine getirdiğini belirten Şahin Küskü, "Hem sağlığıma hem köpeğime kavuştum" dedi. İnegöl'de yaşayan, ev ve iş yerlerine motosikletle tost servisi yapan Şahin Küskü, fıtık ameliyatı olmak için 5 gün önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne yattı. Küskü'nün 'Keş' adını verdiği Sibirya kurdu cinsi köpek ise hastanenin acil servisi önünde sahibini bekledi. Bir süre sonra 'Keş', ortadan kayboldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Küskü, taburcu olduktan sonra köpeğini göremeyince bulunması için yardım istedi. Gazetelerde 'Keş'in kaybolduğuna ilişkin haberler yayımlanınca Küskü, köpeğine kavuştu. Şahin Küskü, "Köpeğim 5 gün önce kaybolmuştu. Vatandaşlar haberi izlemişler. Bizi aradılar, köpeği bulduklarını söylediler. Çok sevinçliyim. Hem sağlığıma hem köpeğime kavuştum" diye konuştu.
Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!
Havuza girdi 5 parmağını kaybetti! Doktorlar çözüm bulamadı!
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Ayasofya ibadete açılacak mı? Anayasa Mahkemesi'nden itiraz başvurusunda karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı