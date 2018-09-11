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Sahibini hastane önünde bekleyen 'Keş' kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibini hastane önünde bekleyen Sibarya kurdu cinsi 'Keş' adı verilen köpek, kayboldu.

Sahibini hastane önünde bekleyen 'Keş' kayboldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibini hastane önünde bekleyen Sibarya kurdu cinsi 'Keş' adı verilen köpek, kayboldu. Son olarak bir inşaata girerken görülen köpeğinin çalınmış olabileceğini söyleyen Şahin Küskü, "Ailemizden birini kaybetmiş gibi üzüldüm. Görenlerin veya yerini bilenlerin bildirmesini bekliyorum" dedi
İnegöl'de yaşayan, ev ve işyerlerine motosikletle tost servisi yapan Şahin Küskü'nün, 'Keş' adını verdiği Sibirya kurdu cinsi köpek, sahibini hastane önünde beklemesiyle tanınmıştı. Küskü'yü, hastaneye gidince acil servis önünde bekleyen ve servis yaparken motosikletin ardından koşan köpek, cumartesi günü kayboldu.
Son olarak bir inşaata girerken görülen köpeğini tüm aramalara rağmen bulamadığını söyleyen Şahin Küskün, "Köpeğimi bulamadım. Ailemizden birini kaybetmiş gibi üzüldüm. Fıtık ameliyatı oluyorum. Bıçak altına yatarken dahi köpeğimi düşünüyorum. Görenlerin veya yerini bilenlerin bildirmesini bekliyorum" dedi.

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Sahibini hastane önünde bekleyen 'Keş' kaybolduSahibini hastane önünde bekleyen 'Keş' kayboldu

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