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Sahibini kurtarmak için suya böyle atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2018 19:12 | Son Güncelleme

Boğulma numarası yapan Lauren Bright isimli kadın, köpeği tarafından kurtarılmaya çalışıldığı anlar kameraya böyle yansıdı.

Lauren Bright isimli bu kadının her an yanında olan Kaiser isimli bir cankurtaranı var! Havuzda olduğu sırada insan dostunu dört gözle takip eden Kaiser, boğulma numarası yapan kadına anında müdahale ediyor. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
köpek "Kaiser" lauren bright

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