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Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:42 | Son Güncelleme

MARDİN'de, hayvan kesim alanında sahibinin elinden kaçan boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, hayvan kesim alanında sahibinin elinden kaçan boğa, 2 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Boğanın kaçışı sırasında kesim alanında yaşanan panik, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, Mardin'deki hayvan kesim alanında bir boğa sahibinin elinden kaçtı. Bu sırada panik yaşanınca birçok küçükbaş hayvan da sağa sola koşuşmaya başladı. Küçükbaş hayvanlar kısa sürede yakalanırken, çevredekiler kaçan boğayı yakalamakta güçlük çekti. 2 saat süren kovalamacanın ardından boğa yakalanıp, sahibine teslim edildi.
Boğanın kaçışı sırasında kesim alanında yaşanan panik, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattıSahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattıSahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattıSahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

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