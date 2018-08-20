Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, ekipleri seferber etti

Trabzon'da kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kurban yakalama timince kovalamaca sonucu yakalandı.
Ortahisar ilçesindeki Kurban Pazarı'ndan satın alınan kurbanlık boğa, Pelitli Mahallesi'nde kamyonetten indirilmek istenirken sahibinin elinden kaçtı.
Sahibi boğayı yakalanamayınca, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kaçan Kurbanlıkları Yakalama Timi'nden yardım istedi.
Mahalleye gelen kurban yakalama timince bir süre kovalanan ve zaman zaman Trabzon-Rize Karadeniz Sahil Yolunda trafiği tehlikeye düşüren boğaya, iki uyuşturucu iğne atıldı.
Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yorgun düşen ve uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesiyle sakinleşen boğa, yakalanarak sahibine teslim edildi.
Timde görevli veterinerlerden Yakup Değermenci, yaptığı açıklamada, boğayı yakalamakta zaman zaman zor anlar yaşadıklarını söyledi.
Bu nedenle trafiğin bir süre aksadığını belirten Değermenci, "İki kaza tehlikesi atlatıldı. Yaklaşık bir saatlik koşuşturmanın ardından hayvan, yaptığımız iki iğne ile sakinleşerek sahibine teslim edildi. " dedi.
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