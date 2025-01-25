Sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek dehşet saçtı: Zar zor kontrol altına aldılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, sokak köpeğine saldırarak paniğe neden oldu. Olay yerine kısa sürede gelen emniyet ekipleri köpeği kontrol altına alırken, yaralı sokak köpeği korkuyla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşlar, yetkililerden yaralı köpeğin bulunup tedavi edilmesi için harekete geçilmesini istedi.

SAHİBİNİN ELİNDEN KURTULUP PANİĞE NEDEN OLDU

Sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, çevrede dolaşan bir sokak köpeğine saldırdı. Tasmasından kurtularak kontrolden çıkan köpek, hem çevredeki vatandaşları hem de başıboş gezen sokak köpeğini korkuttu.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Saldırıya uğrayan sokak köpeği, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak yaralanan hayvan, korkuyla olay yerinden uzaklaştı. Pitbullun saldırısı sırasında bölgede kısa süreli bir panik yaşandı.

EMNİYET EKİPLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine hızla intikal eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pitbull cinsi köpeği yakalayarak kontrol altına aldı. Köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

SAHİBİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Çevrede korku ve endişeye neden olan pitbull cinsi köpeğin sahibine, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

YARALI SOKAK KÖPEĞİ TEDAVİ BEKLİYOR

Pitbullun saldırısına uğrayan sokak köpeğinin sağlık durumu hakkında bilgi edinilemezken, hayvanın korkuyla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Vatandaşlar, yaralı köpeğin bulunması ve tedavi edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

(İHA)